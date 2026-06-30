Tennis, Cavassi e Badea vincono al Venustas

Al rush finale sui campi del Circolo Tennis Venustas il torneo Under 12-14-16, maschile e femminile, il Trofeo del Gelso. Nell’Under 12 femminile in finale Emma Curcio (Ct Cesena) e Alessia Sofia Badea (Ct Massa) che si è imposta 6-1, 6-3. Semifinale: Alessia Sofia Badea (n.1)-Rebecca Dall’Olio (n.4) 7-6 (6), 3-6, 10-3, Emma Curcio-Stefania Medeea Samoila (n.2) 7-5, 4-6, 10-4.

Nell’Under 12 maschile finale tra due giocatori del Ten Sport Center, Patrick Balc e Tommaso Cavassi che ha vinto 6-4, 6-3. Semifinali: Patrick Balc-Pietro Allegra (n.2) 6-4, 3-6, 10-8, Tommaso Cavassi (n.1)-Gioele Romboli 6-2, 6-0.

Nell’Under 16 maschile semifinali per Leonardo Tana e Daniele Vittoria. Quarti: Leonardo Tana-Gianmaria Sarti 6-1, 6-2, Daniele Vittoria-Leonardo Pedrella Moroni 6-2, 6-1.