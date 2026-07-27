Tennis, Cavassi-Coppini finale al Ten

E’ al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Nell’Under 14 maschile finale tra Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) e Matteo Coppini (JB Sport). Semifinali: Tommaso Cavassi (n.1)-Leo Mazzarini 4-6, 6-2, 11-9, Matteo Coppini (n.2)-Gabriele Biagi 6-1, 6-0.

Under 14 femminile, finale tra Benedetta Suriani (Tc Perugia) e Asia Caputo (Country Club Castel Maggiore). Semifinali: Suriani (n.1)-Bianca Amadei 6-1, 3-6, 10-8, Caputo (n.2)-Emma Berardi 6-4, 6-2.

Under 16 maschile quarti: Marco Menichetti (n.1)-Mattia Bruni 7-6, 6-6 e ritiro, Leonardo Tana (n.4)-Pietro Reggiani 6-3, 6-0, Diego Gentile (n.3)-Alessandro Cavalieri 6-4, 2-6, 10-8, Achille Mari (n.2)-Mattia Franchini 6-0, 6-1.

Nell’Under 16 femminile la prima finalista è Alice Soprani (n.1) del Ct Firenze, che in semifinale ha sconfitto 6-3, 6-4 Alessia Rocchi. Finale anche per Beatrice Zamboni (n.2), portacolori dello Sport Club, che nell’altra semifinale ha battuto 7-5, 6-0 Gaia Farolfi.

Intanto si gioca da sabato, sempre sui campi del Ten Sport Center, il torneo Under 10-12, maschile e femminile, che terrà banco fino al 2 agosto. Under 9 maschile, 1° turno: Daniel De Nittis-Gianmaria Ghirelli 6-0, 6-0, Nicolò Castori-Cesare Colafrenceschi 6-3, 6-0, Raoul Blanco-Andrea Codifava 7-6, 7-6. Under 12 maschile, tabellone Nc, 1° turno: Guglielmo Placucci-Tommaso Pianesani 6-1, 6-1.