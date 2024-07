Tennis, Cavallini vince a Pinarella

Alle battute finali sui campi del Ten di Pinarella, il trofeo “Rofix” il torneo Under 10-12-14-16, maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Nell’Under 14 maschile la finale ha visto di fronte i primi due del seeding: ha vinto Samuel Cavallini (n.2), portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano, su Leonardo Tana (n.1) del Tc Viserba, per 7-6, 6-3. Semifinali: Tana-Niccolò Gherardi 6-1, 6-0, Cavallini-Giacomo Alai 3-6, 6-1, 11-9. Under 16 maschile, prima sezione, 4° turno: Tommaso Tartarini-Luca Santini 6-1, 6-2, Alan Brocculi-Riccardo Tartarini 6-7, 6-2, 11-9.