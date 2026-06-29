Tennis, Cavalieri, Passerini, Gaddoni al 4° turno al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Secondo turno tabellone finale: Emanuel Vannucci (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 2-6, 6-3, 10-7, Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Gabriele Quaresima (4.1) 7-6 (4), 6-0, Federico Giacchetti (3.5)-Mattia Baschetti (3.5) 6-3, 6-1, Matteo Peppucci (3.4)-Francesco Mazza (3.5) 6-2, 6-0, Gianluca Pagliuca (3.5)-Tommaso Mandelli (3.4) 2-6, 7-6 (5), 10-6, Nicolò Della Chiara (3.4)-Carlo Conti (4.2) 6-2, 6-7 (5), 10-4, Gianfilippo De Palma (3.4)-Marco Storoni (3.5) 6-4, 6-3, Jacopo Canini (3.4)-Marco Mazza (4.1) 0-6, 6-4, 10-4, Davide Faoro (3.5)-Fabio Nicolella (3.5) 6-3, 6-2.
Terzo turno: Alessandro Cavalieri (3.4)-Francesco Bagli (3.4) 6-0, 1-6, 10-1, Federico Passerini (3.4)-Alessandro Ciacci (3.4) 6-4, 7-6 (6), Enrico Gaddoni (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-1, 6-2.