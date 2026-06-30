Tennis, Cavalieri e Gaddoni al 5° turno al Cicconetti

Avanza sui campi del Ct Cicconetti di Rimini il Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo di 3° categoria maschile. Terzo turno: Federico Passerini (3.4)-Alessandro Ciacci (3.4) 6-4, 7-6 (6), Matteo Casadei (3.4)-Federico Giacchetti (3.5) 6-3, 6-2, Pietro Corbelli (3.4)-Nicolò Della Chiara (3.4) 6-1, 6-1, Gianfilippo De Palma (3.4)-Jacopo Canini (3.4) 6-3, 6-3, Giovanni Fabiani (3.4)-Emanuel Vannucci (3.5) 6-4, 6-3, Claudio Chiani (3.4)-Giovanni Gentiletti (3.5) 3-6, 6-2 e ritiro, Francesco Paolini (3.4)-Davide Faoro (3.5) 6-3, 6-1.
Quarto turno: Alessandro Cavalieri (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-4, 6-0, Enrico Gaddoni (3.4)-Pietro Montemaggi (3.3) 7-6 (5), 6-4.