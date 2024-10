Tennis: Cattaneo ko in semifinale a Istanbul, Satta vince il doppio a Pescara

ISTANBUL. Leonardo Cattaneo si ferma in semifinale nel torneo Itf Junior turco di Istanbul (J200, hard indoor), il “Prof.Dr.Cemil Tascioglu Cup”. L’allievo dell’Accademia del Villa Carpena ha battuto al 1° turno per 6-1, 7-6 (4) il locale Melih Anavatan, negli ottavi l’ucraino Danyil Kurochka (wild-card) per 6-2, 6-0 e nei quarti il ceko Martin Doskocil (n.7) per 6-4, 6-4. In semifinale la sconfitta per 3-6, 6-3, 6-0 contro lo sloveno Dmitry Suboch (n.8).

PESCARA. Finale romagnola in doppio nel torneo Itf Junior di Pescara (J60, terra). Ha vinto la coppia formata dal ravennate Niccolò Satta, in coppia con Matteo Gribaldo, sul tandem composto dal verucchiese Carlo Paci in coppia con Mattia Cappellari per 6-4, 6-3. In semifinale Gribaldo-Satta b. Tartaglione-Valletta 7-6 (3), 3-6, 10-7, Cappellari-Paci b. Bonzom-Couturier (Fra, n.1) 7-6 (5), 3-6, 10-6.