Tennis: Catallo, Bruni, De Giovanni e Cicognani avanzano all’Open “Ricci-Bcc” del Cacciari

IMOLA. Sui campi del Circolo Tennis Cacciari di Imola si gioca il tabellone di 3° nell’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi. Approdano al 4° turno, tra gli altri, Ian Catallo, Leonardo Bruni, Luca De Giovanni ed Ugo Cicognani.
Secondo tabellone, 2° turno: Giacomo Sgubbi (3.3)-Alessio Cellini (3.5) 6-3, 6-0, Mattia Chiarelli (3.5)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-4, 6-4, Alessandro Masi (3.4)-Alberto Fazziani (4.2) 6-4, 6-4, Massimo Albertazzi (3.3)-Federico Suzzi (3.5) 6-1, 6-2, Fabrizio Foronci (3.4)-Fabio Neretti (3.5) 7-5, 6-1.
3° turno: Alessandro Vavalà (3.2, n.14)-Francesco Balboni (3.5) 6-1, 6-1, Filippo Conti (3.2)-Michele Mignani (4.1) 6-1, 6-2, Isaac Casalboni (3.3)-Massimo Romagnoli (3.2) 6-1, 7-5, Ian Catallo (3.2, n.13)-Vasilii Volokhovskii (3.5) 6-1, 6-1, Leonardo Bruni (3.2, n.12)-Stefano Agostino (3.4) 7-5, 6-0, Luca De Giovanni (3.2)-Enrico Barbini (3.3) 6-4, 6-4, Giacomo Pirazzoli (3.3)-Francesco Cervellera (3.2) 6-3, 6-2, Andrea Severi (3.2)-Leonardo Pieracci (3.3) 6-3, 6-2, Ugo Cicognani (3.2)-Alessandro Rivola (3.5) 6-0, 6-1.
Intanto scatta oggi, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”, giunto alla 6° edizione. Si tratta del torneo limitato alle 2.4 con un montepremi di 1000 euro. Sono 52 le giocatrici al via, si parte con il tabellone Nc, a seguire il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Elena Piccolomini, Elena Albertazzi, Viola Cuppini ed Elisa Nepoti. Nel tabellone finale il seeding vede nell’ordine le 2.6 Emma Lanzoni, Martina Balducci, Agnese Calzolai e Beatrice Bruni Lotti.