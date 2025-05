Tennis, Castori, Morozzi e Silvani in semifinale a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Pinarella il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile. Under 10 maschile, quarti: Leonardo Castori-Riccardo Monti 6-3, 6-2, Alessio Morozzi-Giovanni Sabato 6-0, 6-2, Matteo Silvani-Elia Martini 6-0, 6-1. Under 10 femminile, quarti: Alissa Capellini-Matilde Rava 6-2, 6-2. Semifinali anche per Vittoria Korneva.

Under 12 maschile, terzo turno: Edoardo D’Iapico-Francesco Ventura 6-2, 6-1. Under 12 femminile, quarti: Asia Caputo-Vittoria Pracucci 6-2, 7-6. Semifinali anche per Antonia Sabrina Puscas.