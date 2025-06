Tennis, Castori e Vacca in semifinale a Faenza

Avanza il torneo giovanile Under 10-12-14, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, sui campi del Tc Faenza. Under 10 femminile, quarti: Emma Mattone-Sofia Grimandi 6-1, 6-1, Micol Foggia-Ilaria Orselli 6-1, 6-1, Maya Puscas-Vittoria Korneva 6-1, 6-1. Under 10 maschile, quarti: Leonardo Castori-Diego Pedro Soricelli 6-2, 6-0, Manuel Vacca-Enrico Montefalcone 6-1, 6-2.

Under 12 femminile, quarti: Victoria Vivi-Sofia Baraccani 6-4, 6-3, Sofia Sanchi-Sabrina Antonia Puscas 6-4, 2-6, 10-1. Under 12 maschile, quarto turno: Riccardo Cricca-Giacomo Tassinari 6-2, 6-3, Riccardo Degli Angeli-Denny Bentini 7-5, 6-4, Patrick Balc-Lorenzo Saccani 6-3, 6-3, Manuel Monterastelli-Filippo Trioschi 6-0, 6-0.

Under 14 maschile, quarto turno: Nicolò Maldini-Andrea Fabbri 6-3, 6-0, Mattia Bruni-Andrea Caminati 6-2, 6-0, Riccardo Piraccini-Gianmaria Marchi 6-2, 4-6, 10-2, Leone Matteo Geri-Alberto Marciano 1-6, 6-1, 10-2. Under 14 femminile, primo turno: Sofia Muccinelli-Alexandra Estefania Leanez Nunez 6-7, 6-2, 10-7, Gaia Farolfi-Lucia Tarlazzi 6-0, 7-6.