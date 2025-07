Tennis, Castori e Nicole Colonna vincono a Tennix

Tennix Training Center ha organizzato il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 10 maschile ha vinto il beniamino di casa Leonardo Castori, capace di battere in semifinale Tommaso Ajello 2-0 e ritiro e in finale l’altro portacolori di Tennix, Giacomo Alesio 4-0, 4-0. Nell’Under 12 femminile ha vinto la n.1 del seeding, Nicole Colonna (Ct Rimini), in finale sulla n.2 Martina Calabria (Ct Bologna) 4-0, 4-1. Nell’Under 12 maschile vittoria di Noah Bertoux (Cs Plebiscito) che ha battuto in finale Tommaso Colombari 4-0, 4-1. Semifinali per Samuele Chiarini (n.1) e Alessandro Bernabè (n.2).