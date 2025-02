Tennis, Castori detta legge a Massa Lombarda

Leonardo Castori e Vittoria Arginelli sono i vincitori del “Trofeo Frizer”, torneo Under 10 con la formula Rodeo andato in scena al Ct Massa Lombarda. Nel tabellone maschile Castori (Tennix Training Center) nei quarti ha piegato 4-1, 2-4, 8-6, Alessio Morozzi (Asbi Imola), poi in semifinale ha superato 4-0, 4-0 Liam Lanzoni (Tc Faenza) e in finale si è imposto 4-2, 4-1 Filippo Guerrini (Villa Carpena) che era approdato all’atto conclusivo battendo 4-1, 4-0 Giulio Paolucci (Ct Cesena). Nel tabellone femminile successo di Vittoria Arginelli (La Meridiana Modena), che in semifinale ha regolato 4-0 4-2 Sofia Alessia Badea (Ct Massa) e nel match clou si è imposta 4-1 4-2 su Noemi Gallina (Villa Carpena) brava a piegare 4-0, 4-0 in semifinale Alice Valentini (Ct Castenaso).