Da venerdì a domenica il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna ha organizzato il torneo di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono stati 25 i giocatori al via. Ha vinto il n.1 del seeding, il 3.1 Enea Castelvetro. Il portacolori del Ct Cervia ha battuto 4-0, 4-2 il 3.4 Achille Mari in semifinale e in finale il 3.5 Paolo Albertini (Ct Reggio) 4-0, 4-1. Quest’ultimo nell’altra semifinale ha sconfitto 5-4 (5), 4-0 il 3.5 Daniele Baracchi.