Tennis, Castelvetro, Liverani, Cortesi avanti al Paradiso

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Centro Paradiso di Cesenatico. Nel tabellone finale in bella evidenza Enea Castelvetro, Jacopo Liverani, Alessandro Cortesi, Simone Todaro e Gabriele Sgroi. Tabellone di 3°, turno di qualificazione: Leonardo Bartoletti (3.1, n.1)-Francesco Pazzaglini (3.2) 7-6 (3), 6-4, Andrea Zanuccoli (3.1)-Diego Dina (3.1, n.5) 6-2, 6-1.
Tabellone finale, 1° turno: Enea Castelvetro (2.8)-Giacomo Coppini (3.1) 7-6 (0), 2-0 e ritiro, Jacopo Liverani (2.8)-Pietro Corbelli (3.3) 6-3, 6-0, Alessandro Cortesi (3.2)-Giacomo Ercolani (2.8) 2-6, 6-3, 10-4, Simone Todaro (2.8)-William Di Marco (3.1) 6-1, 6-1. Secondo turno: Gabriele Sgroi (2.7)-Vincenzo Coppi (3.1) 6-2, 6-1.