Tennis, Castelvetro e Matteucci vincono al Paradiso

Con le vittorie di Enea Castelvetro e Federica Matteucci si è concluso il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Castelvetro (Ct Cervia) si è imposto nel match-clou su Davide Casadio (Tre Colli Tc Brisighella) 6-2, 6-3. Semifinali: Enea Castelvetro (3.1, n.4)-Francesco Muratori (3.1, n.1) 6-0, 6-2, Davide Casadio (3.2)-Alessandro Naso (3.1, n.2) 6-1, 7-6 (5).

Nel femminile finale tra Ludovica Fiorini (Tennix Training Center) e Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) che si è imposta 6-3, 7-5. Semifinali: Federica Matteucci (3.1, n.3)-Paola Mordini (3.4) 6-0, 6-0, Ludovica Fiorini (4.1)-Anna Foschini (3.2) 6-0, 6-1.