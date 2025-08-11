Tennis, Castelvetro conquista il torneo di Cesenatico

Enea Castelvetro (n.2) supera Andrea Monti (n.1) e conquista il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. Nel match-clou successo del giocatore cervese per 6-4, 6-4 in due ore di gioco, davanti ad una bella cornice di pubblico.

In semifinale il 3.1 del Ct Cesena si è imposto su Morris Sciolti per 6-1, 6-7 (1), 10-7, mentre Castelvetro ha vinto il derby del Ct Cervia su Giovanni Pambianco per 6-4, 6-2.

Ottavi: Marco Cola (3.3)-Michele Tonti (3.3) 2-6, 6-3, 10-3, Morris Sciolti (3.5)-Tommaso Mengoli (3.1, n.4) 7-6 (2), 6-2, Giovanni Pambianco (3.3)-Lorenzo Marchioni (3.2) 6-1, 7-6 (6), Gabriele Badaloni (3.2)-Francesco Mazzotti (3.4) 6-4, 6-4. Quarti anche per Iangabriel Ferrara (3.2). Quarti: Andrea Monti (3.1)-Cola 4-6, 6-3, 10-6, Sciolti-Ferrara 6-3, 6-7 (5), 10-6, Pambianco-Giacomo Coppini (3.1, n.3) 6-1, 6-4, Castelvetro (3.1)-Badaloni 6-3, 6-1.

Nel femminile il match-clou vedeva di fronte la riminese Elena Pavolucci (Tc Castelraimondo) e Vittoria Del Mugnaio (Virtus Bologna). Ha vinto la romagnola per il forfait in finale della sua avversaria.

Quarti: Giulia D’Altri (3.3, n.3)-Camilla Speranza (3.5) 2-6, 6-4, 10-7, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Valentina Giulianini (3.3, n.2) 2-6, 7-5, 11-9, Nicole Di Marco (3.4)-Samantha Casadei (3.5) 1-0 e ritiro. Semifinali: Pavolucci (3.1, n.1)-Di Marco 6-0, 6-1, Del Mugnaio-D’Altri 6-2, 6-1.

Il giudice di gara è stato Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.

Intanto da oggi al 24 agosto il Tc Parckin di Cesenatico ospita il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, ed il doppio di 4°, entrambi giunti alla seconda edizione. Nel maschile sono ben 117 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc. I big sono sicuramente i 4.1 Renzo Faedi, Alessandro Bernardi, Alessandro Terranova, Gianluca Corradini, Giulio Venturi, Giuseppe Falconi, Iacopo Mariani, Stefano Rossi, Innocenzo Varvara, Christian Giacalone, Lorenzo Giovanardi, Davide Fagioli, Gianmaria Sarti, Cristian Barasa e Gianluca Biondi. Nel femminile sono 36 le iscritte, le 4.1 sono Sofia Marino, Giulia Natali ed Alessia Rocchi. Nel doppio maschile al via 20 coppie.

In questo caso il giudice di gara è David Caminati, direttrice di gara Rossella Mercadini.