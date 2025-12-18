Tennis, Castellani e Bertozzi al 4° turno a Riccione

Sui campi del Tc Riccione avanza la settima edizione del memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi che si concluderà il 31 dicembre.
Tabellone di 3°, secondo turno: Pietro Corbelli (3.5)-Andrea Pacchioni (3.5) 6-2, 6-3, Tommaso Mandelli (3.4)-Nicolò Bollini (3.4) 6-4, 6-1, Gabriele Rondinini (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-0, 6-1, Matteo Silvagni (4.1)-Francesco Paolini (3.4) 3-6, 7-6 (5), 10-6, Pietro Matteini (3.4)-Yari Mussoni (3.5) 6-1, 6-1, Luca Prati (3.4)-Federico Romani (4.1) 6-3, 6-2, Francesco Bagli (3.4)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-3, 6-2, Nicolò Ceccarelli (3.3)-Edoardo Belletti (3.3) 6-2, 6-0, Alessandro Laganà (3.4)-Federico Tacchi (3.5) 6-1, 6-0, Stavros Papageorgiou (3.4)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-4, 6-7 (8), 10-8, Stefano Vellucci (3.4)-Paolo Gori (3.5) 6-0, 6-4, Francesco Serafini (3.4)-Daniele Mastromattei (4.1) 6-3, 6-3.
Terzo turno: Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Gian Nicola Lonfernini (3.5) 6-1, 7-5, Cesare Andrea Castellani (3.4)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-4, 5-7, 10-6, Leonardo Bertozzi (3.3)-Giovanni Fabiani (3.5) 6-4, 6-2.