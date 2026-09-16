Tennis, Casalboni, Grossi, Castellani negli ottavi a Misano

Si è allineato agli ottavi sui campi del Misano Sporting Club il torneo di 3° categoria. Tabellone finale, 3° turno: Alessandro Mariani (3.4)-Valentino Salami (3.3) 6-1, 6-2, Alessandro Mucelli (4.1)-Alessandro Marcolini (3.4) 6-1, 6-0, Elia Santi (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 3-6, 6-4, 10-8, Isaac Casalboni (3.3)-Federico Passerini (3.4) 6-0, 6-2, Andrea Grossi (3.3, n.8)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-1, 6-3, Filippo Marcaccini (3.3)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-4, 1-6, 10-5, Cesare Andrea Castellani (3.3)-Alfonso Orazi (3.4) 6-0, 6-3.