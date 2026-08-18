Tennis, Casalboni, Giugliano e Lombardi al 5° turno al Venustas

E’ in pieno svolgimento la classica di Ferragosto sui campi del Ct Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina. Approdano al 5° turno del tabellone finale Alessandro Bocchini (Ct Cesena), Isaac Casalboni (Tc Viserba), Guido Giugliano (Sporting Club Misano) e Tommaso Lombardi (Ct Cesena). Tabellone finale, terzo turno: Andrea Arrigoni (3.4)-Tommaso Bergonzoni (4.1) 6-1, 6-2, Matteo Silvagni (3.3)-Matteo Ciccarelli (3.5) 6-1, 6-0, Emanuel Vannucci (3.5)-Lorenzo Kapros (3.4) 6-7 (7), 6-0, 10-5, Gianluca Pagliuca (3.5)-Yari Mussoni (3.4) 6-1, 7-6 (5), Federico Passerini (3.4)-Samuele Cardinali (4.1) 6-1, 6-1, Davide Coffari (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-3, 4-6, 10-7, Giovanni Fabiani (3.4)-Carlo Conti (4.1) 6-3, 6-3, Carlo Alberto Gualandri (3.4)-Valerio Carli (3.3) 6-4, 0-6, 10-7, Fabio Nicolella (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-1, 6-0.
Quarto turno: Alessandro Bocchini (3.3)-Alessandro Cavalieri (3.4) 6-2, 4-6, 10-6, Isaac Casalboni (3.3)-Giovanni Di Gennaro (3.4) 6-2, 7-5, Guido Giugliano (3.3)-Matteo Peppucci (3.4) 6-4, 7-5, Valerio Ferrari (3.4)-Rocco Albini (3.3) 6-3, 6-1, Tommaso Lombardi (3.3)-Francesco Zanzini (3.4) 6-1, 6-2.