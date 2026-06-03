Tennis, Casalboni e Ct Cesena in semifinale dell’Under 10 misto

Ct Casalboni e Ct Cesena A in semifinale nel tabellone regionale del campionato Under 10 misto. Nei quarti il Ct Casalboni ha battuto 2-1 in casa il Tc Saliceta: Andrea Nocco-Leonardo Oligeri 6-4, 6-1, Lucilla Zammarchi ha vinto il suo singolare per il forfait dell’avversaria, Oligeri-Cola b. Nocco-Cinelli 6-4, 6-2. Il Ct Cesena A ha vinto per 2-1 il derby sul Tc Ippodromo: Mattia Zammarchi-Elia Pavolucci 6-2, 6-0, Agata Mengozzi-Vera Bacchi 6-2, 6-2, Alessi-Pini b. Zammarchi-Campana 5-7, 6-2, 14-12. Il 14 giugno in semifinale (dalle 14.30) Ct Casalboni-Tc Finale Emilia e Club La Meridiana-Ct Cesena A. Sconfitta per il Tc Riccione battuto 2-1 dal Finale Emilia.