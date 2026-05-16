Tennis, Casalboni e Capogrossi negli ottavi a Riccione

Avanza sui campi del Tennis Club Riccione il 2° trofeo “Cibe”, il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano gli ottavi Isaac Casalboni (Tc Viserba) e Leonardo Capogrossi (Tc Riccione). Quarto turno: Ludovico Zammarchi (3.4)-Tommaso Mandelli (3.4) 6-2, 3-6, 15-13, Filippo Marcaccini (3.3)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 6-1, 6-0, Paolo Bologna (3.4)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-1, 6-1, Federico Bacchini (3.5)-Andrea Filanti (3.3) 6-3, 6-4, Filippo Maestri (3.3)-Paolo Francolini (3.4) 6-3, 6-1. Quinto turno: Isaac Casalboni (3.3)-Alessandro Casanova (3.2) 6-3, 3-6, 10-5. Ottavi anche per Leonardo Capogrossi (3.2, n.8).