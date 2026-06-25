Tennis, Casadio in semifinale al Forum

E’ giunto alle battute finali al Forum di Forlì il torneo di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”. Conquista le semifinali Davide Casadio, quarti per Alessandro Vavalà, Francesco Cuppi e Andrea Tinarelli. Ottavi: Francesco Bellarmino (3.3)-Nicolò Ceccarelli (3.2, n.4) 6-1, 6-3, Alessandro Vavalà (3.2)-Filippo Flamigni (3.2, n.5) 6-2, 6-3, Francesco Cuppi (3.2)-Alan Adiel Bardi (3.2, n.6) 6-2, 6-3, Andrea Niquoziani (3.2, n.7)-Achille Mari (3.2) 6-4, 6-2, Andrea Tinarelli (3.1, n.2)-Mattia Battistini (3.4) 6-2, 6-1. Quarti: Davide Casadio (3.2, n.8)-Federico Sparagi (3.3) 6-0, 6-1.