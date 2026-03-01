Tennis, Casadei, La Barba e Piraccini nei quarti alla Sammartinese

Sui campi della Polisportiva Sammartinese si gioca il torneo di 4° categoria maschile. Quarti di finale per Giulio Casadei, Giuliano La Barba e Leo Piraccini. Tabellone finale, terzo turno: Giovanni Maria Monti (4.1)-Filippo Ruggeri (4.2) 6-1, 2-6, 10-8, Alberto Ravaglioli (4.3)-Fabio Di Tante (4.1) 7-6 (5), 6-2, Francesco Gallo (4.1, n.6)-Simone Armuzzi (4.3) 6-2, 6-0, Giulio Negrini (4.6)-Filippo Foschi (4.1, n.3) 7-6 (5), 6-4, Enrico Pompignoli (4.1)-Cristian Barasa (4.2) 6-0, 6-0.
Ottavi: Giulio Casadei (4.1)-Filippo Fabbri (4.1, n.8) 4-5 e ritiro, Giuliano La Barba (4.2)-Matteo Barbieri (4.1, n.5) 6-3, 6-3, Leo Piraccini (Nc)-Marco Schiavo (4.1, n.2) 6-2, 6-3.