Tennis, Casadei in semifinale al Forum

Avanza il torneo valido per il Circuito Regionale Veterani Over 45-55-65 e 70 al Forum Forlì. Over 45 terzo turno: Antonio Lupone (4.3)-Gianluca Mambelli (4.5) 6-4, 7-6 (3), Gabriele Quercioli (4.4)-Claudio Santoni (4.3) 6-2, 6-4. Quarto turno: Cristian Crepaldi (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-1, 6-2, Raffaele Mazzoli (4.2, n.4)-Federico Ricci (4.2) 3-6, 6-4, 10-5, Francesco Dal Borgo (4.3)-Giacomo Rossi (4.2) 2-6, 6-4, 10-3.
Over 55, turno di qualificazione: Gian Luca Cerchierini (4.2)-Giuseppe Falconi (4.1, n.1) 6-2, 7-5, Giuseppe Antonio Nervegna (4.6)-Paolo Pianesani (4.1, n.2) 6-4, 1-6, 10-7, Mirko Sarra (4.1, n.3)-Alessandro Maccaferri (4.2) 6-3, 6-3, Carlo Bombardi (4.2)-Gilberto Govi (4.1, n.4) 6-2, 7-5, Vincenzo Marino (4.1, n.5)-Maurizio Cerdini (4.2) 5-7, 6-2, 10-2, Giuseppe Leoncini (4.1, n.7)-Paolo Modesti (4.2) 6-3, 6-4.
Over 65, turno di qualificazione: Stefano Bassetti (4.4)-Mauro Tedeschi (4.1, n.1) 7-5, 3-6, 10-8, Francesco Benanchi (4.2)-Enzo Tomidei (4.3) 6-3, 6-1, Massimo Feriozzi (4.3)-Biagio Maltese (4.1, n.2) 7-6 (3), 6-1.
Over 70, secondo turno: Aldo Fabbri (4.5)-Riccardo Toni (4.5) 6-4, 6-2, Enrico Arfelli (4.5)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-2, 6-2, Claudio Fogli (4.3)-Redeo Biondi (4.4) 6-4, 6-0. Quarti: Mauro Casadei (Nc)-Daniele Alberti (4.3) 4-6, 7-6 (4), 10-7.