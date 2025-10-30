Tennis, Casadei e Venturi avanti a Pinarella

Avanza sui campi del Ten Sport Center il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Primo tabellone, 5° turno: Tommaso Parmiggiani (4.3)-Oreste Mezzetti (4.6) 6-4, 2-6, 10-8, Marco Martelli (4.3)-Samuele Di Fiore (Nc) 6-0, 6-1, Luca Amato (Nc)-Daniele Mingucci (4.3) 0-6, 6-2, 10-7, Marco Mellina Gottardo (4.5)-Nicolò Carta (4.3) 6-1, 6-2, Alessandro Nanni (4.3)-Nicholas Simone (4.4) 6-2, 7-5, Andrea Giuliani (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2) 6-3, 4-6, 10-4, Marco Conti (4.4)-Riccardo Silvi (4.3) 6-1, 6-0, Alessandro Bedetti (4.5)-Davide Muzzioli (4.3) 6-0, 6-0,
Sesto turno: Giovanni Casadei (4.1)-Cristian Barasa (4.1) 6-2, 5-3 e ritiro, Giulio Venturi (4.1, n.9)-Maurizio Cerdini (4.2) 6-2, 6-4.
Anche nel torneo femminile si parte dal tabellone di 4° categoria. Primo tabellone, quarto turno: Michelle Maietti (4.4)-Federica Galeone (4.5) 6-1, 6-4, Danila Diano (4.4)-Anna Lisa Armenise (4.3) 6-2, 7-5. Quinto turno: Alessia Armenise (4.4)-Anita Vernice (4.1, n.3) 6-0, 6-3.