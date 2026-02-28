Tennis, Casadei, Barbieri, Monti al 4° turno alla Sammartinese

Sui campi della Polisportiva Sammartinese si gioca il torneo di 4° categoria maschile. Tabellone finale, secondo turno: Alberto Ravaglioli (4.3)-Antonio Lupone (4.3) 7-5, 6-2, Alberto Zattini (4.2)-Gabriele Schiavo (4.2) 3-0 e ritiro, Nicolò Zazzaroni (4.6)-Mirko Conti (Nc) 6-2, 6-1, Roberto Sanzani (4.2)-Giacomo Rossi (4.2) 6-2, 6-0, Simone Armuzzi (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-0, 6-1, Giulio Negrini (4.6)-Giovanni Sgarbi (4.2) 6-3, 6-1, Cristian Barasa (4.2)-Alessandro Valentini (4.2) 6-2, 6-0, Leo Piraccini (Nc)-Riccardo Valente (4.3) 6-0, 6-0.
Terzo turno: Giulio Casadei (4.1)-Fabrizio Romagnoli (4.2) 6-0, 6-4, Giuliano La Barba (4.2)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-7 (5), 6-1, 10-6, Filippo Fabbri (4.1, n.8)-Vittorio Antonio Taralli (4.2) 6-1, 6-0, Matteo Barbieri (4.1, n.5)-Enrico Lega (4.3) 7-6 (5), 6-3, Giovanni Maria Monti (4.1)-Filippo Ruggeri (4.2) 6-1, 2-6, 10-8,