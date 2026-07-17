Tennis, Casadei al 5° turno a Torre Pedrera

Avanza il torneo di 3° organizzato dal Circolo Up Tennis di Torre Pedrera. In bella evidenza Fabio Montebelli, Alberto Caroni, Pasquale Pio Rinaldi e Giovanni Casadei. Terzo turno: Dante Bevilacqua (4.4)-Maurizio Maestri (4.2) 6-1, 6-4, Alessandro Falzoni (4.2)-Michele Massari (4.3) 6-1, 6-3, Andrea Mandolesi (4.3)-Enrico Lugaresi (4.4) 6-1, 6-4, Carlos Bevilacqua (4.2)-Manuel Mussoni (4.3) 5-7, 6-1, 10-6, Manuel Francavilla (4.2)-Riccardo Pivetti (4.3) 6-1, 6-0, Marco Carroli (Nc)-Marco Fuschillo (4.3) 6-3, 3-6, 10-6, Francesco Costantini (4.3)-Stefano Rabitti (4.6) 6-3, 3-6, 10-5, Pasquale Pio Rinaldi (Nc)-Giovanni Tomasetti (4.3) 6-2, 6-1, Fabio Montebelli (4.2)-Stefano Forti (4.3) 6-2, 6-2, Alberto Caroni (4.2)-Orazio Fazio (4.3) 6-3, 6-4, Marco Bianchi (4.5)-Simone Cicognani (4.2) 1-6, 6-3, 10-6.
Quarto turno: Giovanni Casadei (4.1)-Roberto Casadei (4.2) 6-3, 6-0.