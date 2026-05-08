Tennis, Casadei al 4° turno al Venustas

Macina risultati il classico torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Ct Venustas. Tabellone finale, secondo turno: Diego Losignore (4.3)-Francesco Viret (4.5) 6-4, 6-2, Lorenzo Podeschi (4.5)-Michele Massari (4.3) 6-4, 6-0, Fabio Montebelli (4.3)-Alessandro Casali (4.4) 6-0, 7-6 (5), Carlo Conti (Nc)-Paolo Bernardini (4.3) 6-1, 6-0, Enrico Lugaresi (Nc)-Manuel Gentile (4.3) 7-5, 5-7, 10-4, Nicola Marchi (4.3)-Andrea Giuliani (4.4) 6-2, 6-2, Enea Venturini (4.5)-Attilio Doria (4.3) 6-2, 3-6, 10-8, Elia Mattioli (4.4)-Alessandro Guzinschi (4.3) 6-4, 3-6, 10-7, Fulvio Fracassi (4.3)-Francesco Verni (Nc) 6-2, 6-2, Francesco Busca (4.3)-Leonardo Piepoli (4.3) 6-2, 6-2, Dante Bevilacqua (4.4)-Roberto Montori (4.3) 6-3, 6-4, Andrea Donini (4.3)-Lorenzo Praconi (4.3) 6-4, 2-6, 10-7.
Terzo turno: Roberto Casadei (4.2)-Gian Franco Frisoni (4.3) 6-0, 1-6, 10-4.