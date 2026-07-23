Tennis, Cartocci e Franchini in semifinale a Cattolica

E’ ormai al rush finale il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Nel tabellone maschile quarti per Matteo Sabbatini ed Enrique Bogo Bianchini, il primo semifinalista è Gianmarco Cartocci. Tabellone finale, ottavi: Daniel Tonucci (2.6)-Fabio Leonardi (2.4, n.1) 7-5, 6-4, Jacopo Antonelli (2.4, n.3)-Giovanni Femia (2.6) 6-2, 6-1, Francesco Cartocci (2.5, n.7)-Federico Baldinini (2.7) 6-2, 6-1, Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.2)-Federico Strocchi (2.6) 6-0, 6-0, Matteo Sabbatini (2.5, n.8)-Cosimo Banti (2.5) 6-4, 3-6, 10-6, Enrique Bogo Bianchini (2.5, n.6)-Alessandro Califano (2.6) 6-4, 6-2. Quarti: Gianmarco Cartocci (2.5, n.5)-Noah Canonico (2.4, n.4) 6-2, 6-2.
Nel femminile quarti per Serena Pellandra e Gioa Angeli, semifinali per la cattolichina Rachele Franchini che ha beneficiato del forfait della 2.5 Agnese Stagni (n.3). Ottavi: Beatrice Bruni Lotti (2.6, n.4)-Lisa Pierini (2.8) 6-1, 6-0, Serena Pellandra (2.7)-Maria Bianca Bovara (2.7) 4-6, 6-4, 10-3, Gioia Angeli (2.7)-Alice Stella (2.7) 6-4, 6-1, Rachele Franchini (2.7)-Vittoria Muratori (2.6) 2-6, 7-5, 10-2.