Tennis, Carroli e Roman al quarto turno a Cesenatico

Allenamento di notevole spessore tecnico oggi al Centro Paradiso di Cesenatico. In mattinata hanno svolto una sessione tecnica Lorenzo Angelini, che due settimane fa ha vinto il torneo Itf di Heraklion in singolare e doppio e il riminese Manuel Mazza.

Intanto prosegue il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Tabellone di 4°, primo turno: Luigi Vicari (4.4)-Redeo Biondi (4.4) 6-1, 6-2. 2° turno: Mathias Roman (4.3)-Claudio Degli Angeli (4.3) 6-2, 6-1, Enrico Ranzi (4.3)-Federico Crisafulli (4.3) 6-1, 6-0, Marco Montaguti (4.2)-Dario Ventura (4.2) 6-2, 6-3, Carlo Conti (Nc)-Elia Farneti (4.6) 6-3, 6-4, Tommaso Lenzi (4.6)-Edoardo Rossetti (Nc) 6-3, 6-3, Francesco Zaccherini (4.5)-Alberto Tomassini (Nc) 6-0, 6-1, Giulio Paolantonio (4.5)-Alessandro Vasini (Nc) 6-3, 6-2.

Secondo turno: Matteo Monti (4.3)-Luigi Vicari (4.4) 6-0, 6-0, Marco Cantagallo (4.4)-Diego Bottoni (4.3) 6-2, 6-4. Terzo turno: Thomas Carroli (Nc)-Aldo Maria Zangheri (4.2) 2-6, 6-4, 11-9, Mathias Roman (4.3)-Alessandro Eugenio Vicini (4.2) 6-0, 6-0.