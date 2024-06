Tennis, Carpena e Forum nei tabelloni nazionali di C

Scattano domenica i tabelloni nazionali di serie C, sia maschile che femminile, che metteranno in palio i posti per la prossima serie B2. Chi vince la doppia sfida (andata e ritorno) sarà promosso. In campo maschile (andata domenica, ritorno il 30 giugno) il Villa Carpena ospita il Circolo della Stampa Sporting di Torino. In campo un’altra formazione romagnola, il Forum Forlì che inizia il suo cammino in Alto Adige contro l’Asv Partschins Raiffeisen.

Intanto, sempre rimanendo in casa Forum, va sottolineato che è ormai entrato nel vivo il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “Centro Dentale M/2” dotato di un montepremi complessivo di 500 euro. Tra i primi a qualificarsi per il tabellone principale Leonardo Maccaferri, Edoardo Picchini, Marco Mentili e Frederic Raffini. Terzo turno: Roberto Sanzani (4.1)-Matteo Floridi (4.4) 6-1, 6-1, Enrico Barbini (4.1)-Marco Vittori (4.1, n.8) 6-2, 6-2, Tommaso Lombardi (4.1)-Pietro Martines (4.2) 6-3, 6-0, Cristiano Moschini (4.1)-Mario Nannucci (4.2) 6-1, 6-3, Aris Tsopanellis (4.1)-Paolo Duranti (4.1, n.7) 6-3, 6-4. Turno di qualificazione: Edoardo Picchini (4.1, n.1)-Federico Melli (4.2) 6-1, 6-0, Marco Mentili (4.2)-Davide Ceccarelli (4.1, n.4) 6-1, 6-1, Frederic Raffini (4.2)-Roberto Sanzani (4.1) 1-6, 7-6 (4), 10-4, Umberto Balestri (4.1, n.6)-Raffaele Mazzoli (4.1) 6-0, 6-1, Luca Baraghini (4.3)-Daniele Bravi (4.1, n.3) 2-6, 6-2, 11-9, Leonardo Maccaferri (4.1, n.2)-Christian Giacalone (4.2) 6-1, 6-4.