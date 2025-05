Tennis, Carpena a segno in B2 maschile

Il Villa Carpena ha battuto 5-1 il Ct Cantù, sui campi di casa, nella 5° giornata della fase a gironi della serie B2 maschile. Dominio dei padroni di casa che non hanno trovato ostacoli nel team lombardo, conquistando così il terzo successo su quattro match disputati. I parziali: Riccardo Pasi-Davide Pozzi 6-1, 6-2, Andrea Colombo-Jamal Urgese 6-4, 6-1, Lorenzo Angelini-Boris Sarritzu 6-0, 6-0, Alex Guidi-Filippo Bongiasca, 6-3, 6-2. Doppi: Pasi-Guidi b. Sarritzu-Colombo 6-1, 7-5, Angelini-Urgese b. Pozzi-Bongiasca 6-0, 6-0. Domenica il club forlivese ospiterà gli altoatesini dell’Asv Partschins Raiffeisen.

In B2 femminile pareggio casalingo per il Ct Casalboni Santarcangelo contro il Tc Merano. Le romagnole sono andate sotto 0-2, poi hanno recuperato con il singolare vinto da Elisa Gugnali e il doppio conquistato dalla coppia Camilla Fabbri-Elisa Pari. I parziali: Camilla Brunello-Camilla Fabbri 6-3, 7-6 (2), Marion Viertler-Elisa Pari 6-2, 6-2, Elisa Gugnali-Teresa Schwienbacher 5-7, 6-0, 6-1. Doppio: Fabbri-Pari b. Viertler-Brunello 6-2, 6-2. Domenica nella 6° giornata il Ct Casalboni tornerà in campo ospitando il Tc Triestino.