Il Circolo Tre Colli Tennis Club di Brisighella ha organizzato il torneo di 3° maschile con la formula Rodeo. Il titolo è andato a Stefano Caroli. Il portacolori del Tre Colli Tennis Club, classifica Nc, ha battuto in semifinale il n.1, il 4.1 Paolo Duranti (Ct Zavaglia) per 4-1, 4-1 ed in finale il 4.2 Stefano Bassetti (Tre Colli Tc Brisighella) per 5-3, 4-1. Semifinale: Bassetti-Edoardo Belletti (4.2) 2-4, 4-2, 7-5.