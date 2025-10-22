Tennis: Carli vince l’Open di San Marino, Dallari e Parri in semifinale al Tc Coriano

SAN MARINO. Cristian Carli batte nettamente Manuel Mariotti e si aggiudica da protagonista il torneo nazionale Open organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Fonte dell’Ovo, il memorial “Simone De Luigi”. Il romagnolo portacolori del Ct Albinea si è imposto in finale con un netto 6-0, 6-3 a rimarcare la superiorità palesata per tutto il corso del torneo sammarinese.
In semifinale Manuel Mariotti, 2.5 del Ct Fossombrone, testa di serie n.5, ha beneficiato del forfait del n.1 del seeding, il 2.3 Nicolas Mateo Martinez (Riviera Tennis Club), mentre il 2.6 Cristian Carli (Ct Albinea) ha sconfitto nel derby della Valmarecchia il 2.5 Jacopo Emanuele Riccardi (n.6) per 6-2, 6-1.
Nel tabellone a chiusura di 4° successo di Michele Simoni (Tc Coriano) in finale su Gianmarco Palumbo (Gt Rivazzurra) per 3-6, 6-2, 10-6. Semifinali: Simoni (4.5)-Davide Pierini (4.1, n.1) 6-1, 6-3, Palumbo (4.1, n.2)-Lorenzo Moretti (4.3) 6-2, 6-0.
Nel tabellone a chiusura di 3° il match-clou vedeva di fronte Leonardo Baldoni (3.1, n.1) ed Alessandro Naso (3.1, n.2). Vittoria di Baldoni per il ritiro del suo avversario.
Semifinali: Naso-Iangabriel Ferrara (3.1) 6-2, 5-7, 10-5.
Un ottimo successo per il torneo organizzato dal San Marino Tennis Club, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, una rassegna che ricorda il giovanissimo giocatore sammarinese prematuramente scomparso. Il presidente del Club sammarinese, Cristian Pucci, ha annunciato intanto il nome del suo nuovo vicepresidente, Marco Benassi.
CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano, il classico Torneo d’Autunno. Le prime a conquistare le semifinali sono state Elisabetta Dallari e Manuela Parri che gioca sui campi di casa.
Ottavi: Bernadetta Soriano (4.1, n.4)-Francesca Sistu (4.3) 3-6, 6-3, 11-9, Roberta Fabbri (4.1, n.7)-Lucia Pecci (4.1) 6-1, 6-4, Claudia Crescentini (4.1, n.2)-Patrizia Pritelli (4.4) 7-5, 6-3, Anita Vernice (4.1, n.5)-Claudia Montanari (4.3) 6-3, 4-6, 10-8.
Quarti: Elisabetta Dallari (4.1)-Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.1) 6-4, 6-1, Manuela Parri (4.1, n.3)-Silvia Rinaldini (4.1, n.6) 6-0, 6-4.
La rassegna è diretta dal giudice di gara Giuseppe Del Bianco, con Galileo Guiducci giudice del tabellone.