Tennis: Carli nei quarti all’Open di San Marino, Dallari avanti tutta al Quarta di Coriano

SAN MARINO. Cristian Carli è stato il primo giocatore a qualificarsi per i quarti di finale nel torneo nazionale Open organizzato dal San Marino Tennis Club sui campi del Centro Tecnico Federale di Fonte dell’Ovo, il memorial “Simone De Luigi”. Il giocatore di San Leo, classifica 2.6, portacolori del Ct Albinea, ha battuto in successione due giovani rampanti, prima il 2.7 Enea Vinetti per 6-4, 6-2 e poi l’altro 2.7 Federico Strocchi per 6-2, 6-2. Quest’ultimo era reduce da un “positivo” di rilievo ai danni del 2.6 Alessio Balestrieri, battuto per 1-6, 7-5, 10-4. Terzo turno tabellone finale: Marco Chiarello (2.7)-Diego Orlando (2.6) 6-4, 6-2, Mattia Muraccini (2.7)-Luca Grasso (2.6) 6-2, 4-6, 10-3, Riccardo Bogdan Pastrav (2.7)-Alessandro De Gaetano (2.7) 6-0, 6-0, Rafael Capacci (2.7)-Dario Zamagna (2.8) 6-3, 6-1, Federico Baldinini (2.6)-Enea Sabatini (2.8) 6-1, 6-2. Oggi il programma scatta alle 9.30 con il completamento degli ottavi, alle 12 il primo quarto tra Carli e Jacopo Fiorini (n.2).

CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Tennis Club Coriano, il classico Torneo d’Autunno. Sono 32 le giocatrici al via di questa rassegna diretta dal giudice di gara Giuseppe Del Bianco, con Galileo Guiducci giudice del tabellone.

Nel tabellone finale brilla Michelle Gabellini, quarti per Elisabetta Dallari.

2° turno: Maria Grazia Zoppi (4.3)-Silvia Fumelli (4.3) 6-1, 6-4, Francesca Sistu (4.3)-Giorgia Mercedes Parente (4.3) 6-1, 6-4, Elisa Cortiglioni (4.5)-Aurora De Vincenzo (4.3) 6-3, 6-2, Michelle Gabellini (4.4)-Jessica Piva Casadei (4.2) 6-1, 6-4. Ottavi anche per Claudia Montanari (4.3) e Patrizia Pritelli (4.4).

Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Alessia Frontini (4.1, n.8) 6-3, 4-6, 10-5.