Tennis, Carli e Bartoli nei quarti al Valmarecchia

Tennis
  • 05 giugno 2026
Tennis, Carli e Bartoli nei quarti al Valmarecchia

E’ giunto alle fasi finali il torneo Open maschile organizzato dal Valmarecchia Sporting Club, il “Valmarecchia Open” dotato di un montepremi complessivo di 1500 euro. Conquistano i quarti il locale Cristian Carli (Ct Albinea), Luca Bartoli (Tc Viserba) e Manuel Mariotti (Ct Fossombrone). Ottavi: Sevan Bottari (2.5)-Carlo Paci (2.6) 6-0, 6-3, Luca Bartoli (2.5)-Davide Brunetti (2.7) 4-6, 6-4, 10-4, Cristian Carli (2.5, n.4)-Mattia Muraccini (2.7) 6-1, 6-3, Manuel Mariotti (2.5, n.5)-Marco Chiarello (2.6) 7-5, 2-6, 10-7.

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