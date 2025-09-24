Tennis, Cardinali e Pellegrini nei quarti al Villa Mussolini

Avanza il torneo di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Alleanza Sportiva di Riccione sui campi del Villa Mussolini. Secondo turno: Giorgio Castelli (4.3)-Claudio Marcantoni (4.1, n.3) 4-6, 7-5, 4-1 e ritiro, Denis Marini (4.1, n.11)-Maurizio Bologna (4.2) 1-6, 6-3, 10-7, Andrea Bonetti (4.1, n.11)-Andrea Milano (4.2) 6-3, 4-2 e ritiro, Gianluca Corradini (4.1)-Giovanni Casadei (4.1, n.15) 6-1, 6-7, 10-8, Cristian Achilli (4.1, n.2)-Paolo Baldelli (4.2) 6-3, 7-6, Davide Capodagli (4.1)-Alessandro Bernardi (4.1, n.14) 6-3, 6-4, Federico Magnani (4.1, n.1)-Federico Fastigi (4.5) 7-5, 6-2.Ottavi: Nicolò Pari (4.3)-Mario Nannucci (4.1, n.9) 6-3, 6-2, Nicola Amorico (Nc)-Matteo Della Biancia (Nc) 6-4, 6-3, Samuele Cardinali (4.3)-Daniele Mingucci (4.3) 6-0, 6-0, Daniel Pellegrini (4.2)-Lorenzo Cenci (4.1, n.7) 7-5, 6-2.