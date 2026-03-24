Tennis, capolavoro di Francesco Forti: batte Vit Kopriva a Napoli

Capolavoro di Francesco Forti che si qualifica e poi supera il 1° turno nel tabellone principale del Challenger Atp 125 di Napoli (203.900 euro, terra), la “Guerri Napoli Tennis Cup” battendo 6-3, 6-4 il ceko Vit Kopriva, testa di serie n.2. Si tratta di un successo di grande rilievo perché il romagnolo, che si allena a Cattolica alla Galimberti Tennis Academy, ha eliminato uno dei favoriti del seeding, ma soprattutto il n.60 del ranking mondiale Atp, best ranking per il 28enne di Bilovec raggiunto questa settimana. Ora per il cesenaticense 2° turno contro il vincente tra Gabriele Piraino e Federico Cinà.