Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera ospita il torneo Under 14-16, maschile e femminile. Under 14, secondo turno: Thomas Dal Pra’-Julian Macini (n.1) 7-5, 6-2, Matteo Coppini-Alessandro De Pascalis (n.2) 6-2, 6-2. Under 16, ottavi Leonardo Capogrossi-Tommaso Zanzini 6-1, 3-6, 10-5, Samuel Cavallini-Ian Catallo 6-1, 6-4.