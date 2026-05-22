Tennis: Capodimonte vince il trofeo “Cibe” al Tc Riccione

Al gran finale, sui campi del Tennis Club Riccione, il 2° trofeo “Cibe”, il torneo di 3° categoria maschile. Protagonisti del match-clou sono stati il giovane 3.1 cattolichino Pietro Tombari (n.6), portacolori del Galimberti Tennis Team, che in semifinale ha battuto 4-1 e ritiro il 3.2 Pietro Matteini (n.7), e Alessandro Capodimonte (Sena Tennis) che nell’altra semifinale ha sconfitto 6-4, 6-1 Vincenzo D’Alise. In finale successo di Capodimonte per 6-3, 6-3, una vittoria che sottolinea l’ottima settimana del giocatore marchigiano sui campi del Club della Perla Verde.