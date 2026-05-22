Tennis: Capodimonte vince il trofeo “Cibe” al Tc Riccione

Tennis
La premiazione del trofeo Cibe al Tennis Club Riccione
La premiazione del trofeo Cibe al Tennis Club Riccione

Al gran finale, sui campi del Tennis Club Riccione, il 2° trofeo “Cibe”, il torneo di 3° categoria maschile. Protagonisti del match-clou sono stati il giovane 3.1 cattolichino Pietro Tombari (n.6), portacolori del Galimberti Tennis Team, che in semifinale ha battuto 4-1 e ritiro il 3.2 Pietro Matteini (n.7), e Alessandro Capodimonte (Sena Tennis) che nell’altra semifinale ha sconfitto 6-4, 6-1 Vincenzo D’Alise. In finale successo di Capodimonte per 6-3, 6-3, una vittoria che sottolinea l’ottima settimana del giocatore marchigiano sui campi del Club della Perla Verde.

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