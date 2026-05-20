Tennis: Capodimonte-D’Alise e Matteini-Tombari le semifinali al “Cibe” del Tc Riccione

RICCIONE. Siamo alle semifinali, sui campi del Tennis Club Riccione, nel 2° trofeo “Cibe”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile che propone queste sfide per un posto in finale: Alessandro Capodimonte-Vincenzo D’Alise e Pietro Matteini-Pietro Tombari, in programma oggi dalle 20.30.
Ottavi: Vincenzo D’Alise (3.2)-Alessandro Bacchini (3.1, n.4) 6-4, 6-1, Francesco Muratori (3.1, n.2)-Filippo Maestri (3.3) 6-4, 7-5, Giammarco Vidali (3.2, n.9)-Leonardo Capogrossi (3.2, n.8) 6-2, 6-7 (5), 10-3, Pietro Tombari (3.1, n.6)-Pietro Corbelli (4.1) 6-2, 6-4.
Quarti anche per Alessandro Capodimonte (3.1, n.1) e Guido Giugliano (3.3).
Quarti: Capodimonte-Vidali 5-7, 6-1, 10-8, Tombari-Giugliano 6-1, 6-2, Matteini-Muratori 6-3, 4-6, 11-9.
Passa anche D’Alise per il forfait del suo avversario.