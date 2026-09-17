Tennis, Capacci al 3° turno a Meldola

Ha raggiunto la fase più importante il torneo Open maschile organizzato dal Ct Meldola. Turno di qualificazione: Alessandro Naso (3.1, n.1)-Marco Vittori (3.3) 6-2, 6-1, Luca Morosini (3.1, n.8)-Edoardo Vincenzi (3.3) 7-5, 6-0, Gianfilippo Falconi (3.1, n.3)-Luca Ruggeri (3.2) 6-3, 6-1, Felix Legnani (3.1, n.2)-Luca Battistini (3.2) 6-3, 6-1. Tabellone finale, primo turno: Andrea Matei Ganea (3.1)-Jacopo Liverani (2.8) 6-3, 6-2, Davide Covi (2.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 6-4, 7-5. Secondo turno: Christian Capacci (2.7)-Alberto Scafoletti (3.2) 6-0, 6-0.