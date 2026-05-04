Tennis, Cantagallo, Guerra, Raffini avanti a Forlimpopoli

Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli ospita da sabato il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano il 5° turno nel primo tabellone Marco Cantagallo, Alessandro Silvestroni, Thomas Guerra e Frederic Raffini. Quarto turno: Marco Cantagallo (4.4)-Andrea Fabbri (4.3) 7-5, 4-6, 10-5, Alessandro Silvestroni (4.2)-Stefano Marcheselli (4.2) 7-5 e ritiro, Thomas Guerra (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 7-5, 7-5, Marco Dovizioso (4.5)-Filippo Zadra (4.3) 6-3, 5-7, 10-5, Giulio Negrini (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 6-3, Frederic Raffini (4.2)-Federico Ricci (4.2) 6-1, 6-1.