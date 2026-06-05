Tennis, Cantagallo e Casadei al 4° turno a Meldola

Macina risultati sui campi del Ct Meldola il torneo di 4° categoria, il 10° “Città di Meldola”, 5° trofeo “Gattelli Prefabbricati”. Conquistano il 4° turno Marco Cantagallo (Ct Cervia), Jorge Andres Torres Zuluaga (Tc Marconi) e Riccardo Casadei (Tc “Luigi Laghi” Forlimpopoli).
Secondo turno: Gianni Paglierani (4.4)-Andrea Verna (4.4) 6-4, 4-6, 10-5, Francesco Di Tante (4.5)-Michele De Franciscis (Nc) 6-3, 6-1, Fabio Baldoni (Nc)-Andrea Nardi (4.3) 6-3, 2-6, 10-7, Giuseppe Antonio Nervegna (4.6)-Davide Ingannato (4.4) 6-1, 6-4, Andrea Fabbri (4.3)-Alessandro Nicosia (4.5) 6-1, 6-1, Manuel Fabbri (4.4)-Piergiorgio Sacchetti (4.5) 6-2, 3-6, 10-5, Giacomo Solfrini (Nc)-Luca Baldi Pardi (4.5) 6-4, 6-0, Giovanni Melandri (4.4)-Filippo Nanni (4.5) 6-2, 7-5, Roberto Noletti (4.5)-Paolo Ghetti (4.4) 4-6, 6-3, 10-5, Federico Fabbri (Nc)-Luca Giorgini (4.4) 6-2, 6-2, Alessandro Tronconi (4.6)-Filippo Caspoli (4.4) 7-5, 4-1 e ritiro, Stefano Zannoni (4.4)-Marco Perfetti (4.5) 6-2, 6-3.
Terzo turno: Alessandro Piraccini (4.3)-Elia Farneti (4.5) 6-3, 6-2, Daniele Bravi (4.2)-Mirko Viroli (4.4) 6-2, 6-3, Mathias Roman (4.3)-Lorenzo Belli (Nc) 6-4, 6-2, Marco Cantagallo (4.4)-Francesco Moretti (4.2) 6-1, 6-3, Jorge Andres Torres Zuluaga (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 6-1, 6-0, Riccardo Casadei (4.2)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-2, 6-1.