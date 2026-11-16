Carlo Alberto Caniato esce all’ultimo turno delle qualificazioni nel Challenger Atp 125 finlandese di Helsinki (203.900 euro, hard indoor). Per il portacolori del Ct Zavaglia esordio con successo 6-2, 6-3 sul tedesco Aaron Funk, poi nel turno finale per il main-draw è arrivata la sconfitta per 7-5, 7-6 (4) contro il belga Kimmer Coppejans, testa di serie n.1.
Noah Perfetti al turno finale delle qualificazioni nel torneo Itf World Tour turco di Antalya (15.000 dollari, terra). Il faentino, testa di serie n.8, ha battuto all’esordio 6-1, 6-4 il lettone Artjoms Afanasjevs e al secondo turno il turco Mert Aytekin 6-1, 6-2. Ora turno finale contro l’israeliano Tim Vaisman (n.9).