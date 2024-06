Tennis, Caniato e Pecci nei quarti al Future di Bergamo

Carlo Alberto Caniato (Junior Reserved) ed Alessandro Pecci nei quarti del torneo Itf Men’s Future di Bergamo (15.000 dollari, terra). Per l’allievo dell’Accademia del Villa Carpena nettissimo successo negli ottavi su Niccolò Catini per 6-0, 6-2, mentre il riccionese Alessandro Pecci successo con più fatica per 6-4, 4-6, 6-4 in tre ore e 16 minuti di gioco sull’argentino Juan Bautista Otegui, testa di serie n.7. Nei quarti Pecci contro Juan Cruz Martin Manzano, per Caniato c’è il vincente tra Daniele Minighini e lo slovacco Andrej Martin, due giocatori provenienti dalle qualificazioni. Doppio, 1° turno: Catini-Perfetti (n.3) b. Perego-Potenza per ritiro, Caniato-Malgaroli b. Coccioli-Lorusso 6-4, 7-6 (4). Nei quarti Catini-Perfetti b. Borrelli-Fermi 6-4, 6-0, Caniato-Malgaroli contro Egea-Paz (Arg, n.4).