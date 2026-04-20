Tennis, Caniato a segno al Roma Garden

Due ravennati, Enrico Dalla Valle e Federico Bondioli, al via nel tabellone principale del Challenger Atp 75 del Roma Garden (97.640 euro, terra). All’esordio Dalla Valle affronta lo spagnolo Nicolas Sanchez Izquierdo, mentre per Bondioli c’è un qualificato, Andrea Guerrieri. Intanto dal tabellone delle qualificazioni emerge Carlo Alberto Caniato, testa di serie n.10, che nel turno finale per il main-draw ha sconfitto 6-4, 6-4 lo spagnolo Miguel Damas, testa di serie n.1. Ora per il giocatore forlivese c’è la sfida contro il serbi Laslo Djere, testa di serie n.8.
Intanto Alessandra Mazzola gioca le qualificazioni nel torneo Itf Women’s Tour svizzero di Chiasso (60.000 dollari, terra). Per la riccionese esordio con vittoria per 5-7, 6-2, 6-3 sulla svizzera Sarina Schnyder. Turno finale contro la vincente tra Aurora Zantedeschi (n.3) e la spagnola Maria Sara Popa.