Tennis, Canduzzi e Cirillo a segno a Cesena

Primi match nel torneo Open maschile organizzato dal Ct Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni”. Sono ben 105 gli iscritti, i big sono i 2.6 Nicholas Scala, Luca Bartoli, Andrea Rondoni (n.1) e Federico Baldinini (n.2), seguiti dai 2.7 Gabriele Sgroi, Marco Caporali e Pierre Rael Mayele. Si parte con il tabellone Nc, poi il tabellone di 4° che propone queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Francesco Maestri, Renzo Faedi, Federico Melli, Filippo Pracucci, Enrico Rossi, Davide Fagioli e Massimo Andreucci. A seguire il tabellone di 3° guidato dal 3.1 Pietro Bramanti, seguito dagli altri 3.1 Alessandro Pesaresi, Andrea Monti, Ettore Moretti, Luca Pompei, Mattia Degli Esposti e dai 3.2 Alessandro Cortesi, Elia Lazzeri, Pietro Rossi e Mattia Sartoni. Turno di qualificazione Nc: Filippo Canduzzi-Andrea Ambrogetti 6-4, 6-4, Marco Gottardo Mellina-Massimo Pistocchi 6-0, 6-1, Alessandro Cirillo-Luca Bellucci 7-5, 4-6, 10-6.