Tennis, Campoli e la Filippini vincono a Brisighella

Pier Paolo Campoli e Claudia Filippini sono i vincitori del torneo di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor”. Nel maschile Campoli (Tre Colli Tc Brisighella) ha battuto Edoardo Belletti (Circolo Suzanne Lenglen 2 Fusignano) 6-1, 6-2. Semifinali: Edoardo Belletti (3.3, n.7)-Edoardo Vincenzi (3.3, n.3) 6-3, 7-6 (3).

Nel femminile finale la Filippini (Tennis Park) si è imposta su Diletta Sabbioni (Tc Riccione) 6-1, 6-1. Semifinali: Diletta Sabbioni (3.2, n.1)-Paola Mordini (3.4) 6-2, 6-0, Claudia Filippini (4.2)-Lucrezia Vanni (3.3) 6-1, 6-2.