Tennis, campionato regionale Veterani: over 45, vittoria del Cerri e sconfitta del Viserba

RIMINI. Giocato il 1° turno del tabellone finale del campionato regionale a squadre per Veterani “Dante Getti” riservato agli Over 45. Sabato il Ct Cerri di Cattolica ha battuto per ritiro il Cus Bologna, mentre il Tc Viserba è stato sconfitto 2-0 dal Tennis Decima. Sabato alle 14.30: Club Giardino Carpi-Ct Cerri. Nell’Over 55 il Tc Faenza ha battuto 2-0 il Ct Reggio Emilia: Tiziano Minardi-Luigi Maria Alessandro Carmona 6-0, 6-2, Andrea Cavassi-Fabio Zambelli 6-3, 3-0 e ritiro. Sabato nei quarti: Virtus Tennis A Bologna-Pol.2000 Cervia, Polisportiva Pontelungo Bologna-Tc Faenza.