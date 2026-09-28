Tennis, Campana in semifinale al Ten Sport

Alle battute finali il torneo Open femminile organizzato dal Ten Sport Center, il trofeo “Banchetti”. La prima giocatrice che ha conquistato le semifinali è stata Diamante Campana (2.7) che ha beneficiato del ritiro della n.1 del seeding, la 2.5 Diana Rolli, quarti per Sofia Foggia, Alice Battistelli, Federica Matteucci e Clara Marzocchi. Ottavi: Alice Battistelli (2.7, n.4)-Ginevra Baldazzi (2.8) 7-5, 6-2, Sofia Foggia (2.7, n.5)-Gioia Bassi (2.8) 6-2, 6-2, Federica Matteucci (3.1)-Angelica Bonetti (2.8) 3-6, 6-0, 10-7, Clara Marzocchi (2.8)-Matilde Morri (2.7) 6-1, 6-4.